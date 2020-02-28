Возмущенный Порошенко подал в суд на следователя после допроса в ГБР

Общаться с журналистами экс-президент отказался

Продвижения в деле, по которому был допрошен в Государственном бюро расследований Украины бывший президент Незалежной Петр Порошенко, не наметилось. Адвокат лидера партии "Европейская солидарность", кроме того, утверждает, что было нарушено право его клиента на защиту.

"В целом ситуация остается такая же, какой и была. Сенсации, я полагаю, не случилось", - сказал Новиков журналистам после допроса Порошенко 28 февраля. При этом сам экс-президент общаться с журналистами отказался – сослался на то, что уже "все сказал".

Адвокат политика Илья Новиков сообщил представителям СМИ, что тот подал иск против следователя ГБР, который постановил "осуществить привод Порошенко на допрос". Однако, по словам защитника, ответчик в суд не явился – он ушел в отпуск.

Экс-президент Незалежной фигурирует в нескольких возбужденных ГБР делах. Его обвиняют, в частности, в злоупотреблении служебным положением, вмешательстве в деятельность судей и членов Совета национальной безопасности и обороны, передает "Интерфакс". Порошенко неоднократно игнорировал приглашение следователей ГБР, им пришлось выдать постановление о его приводе.

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