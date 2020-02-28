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Украина запретила своим гражданам поездки в Россию без загранпаспорта

20:11
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Закон вступает в силу 1 марта

Граждане Украины больше не смогут ездить в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении. С 1 марта Киев разрешает пересекать украинские рубежи только с загранпаспортом.  Постановление было принято еще в декабре прошлого года.
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Как заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий, пересечение границы с Россией через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на "временно оккупированной территории" нарушает украинское законодательство.

В ведомстве пояснили:  распространена практика, когда отдельные жители "временно оккупированных территорий" (имеются в виду ДНР и ЛНР) попадают на российскую территорию через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска. А затем въезжают на украинскую территорию через пункты пропуска на госгранице Незалежной с Россией - в частности, пункт пропуска "Меловое".

В МинВОТ подчеркнули, что теперь они не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания без загранпаспорта. Ведомство обратилось к украинцам, проживающим в самопровозглашенных республиках Донбасса и в Крыму, посоветовав заблаговременно позаботиться об оформлении загранпаспорта, передает "Интерфакс".

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