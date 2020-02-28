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Вертолет разбился в Астраханской области

20:42
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Данные о жертвах противоречивые

Крушение вертолета в Астраханской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, машина упала в Наримановском районе, почти на границе с Калмыкией. Спасатели отправились на место происшествия, доберутся, предположительно, в течение получаса.
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"Поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное. На место направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда, пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным источника агентства ТАСС в экстренных службах, результате происшествия погиб пилот вертолета – кроме него, на борту никого не было. Разбившаяся машина – частный вертолет "Робинсон". Он направлялся из Камызякского района в Волгоград.

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