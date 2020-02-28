Уникальную машину разминирования впервые покажут на параде Победы

"Листва" на днях прибудет из Тейково в подмосковное Алабино

В параде Победы на Красной площади в Москве впервые примет участие уникальная разработка российских инженеров – машина разминирования "Листва". Она направляется в подмосковное Алабино.

Как сообщили в Минобороны, маршрут колонны проходит по территории трех областей. Она проедет по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино. Ей предстоит преодолеть более 400 километров.

"Машина дистанционного разминирования "Листва" передислоцируется из города Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино в рамках подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

"Листва" обнаруживает, в частности, минно-взрывные устройства с металлическими элементами. Кроме того, машина дистанционно уничтожает инженерные боеприпасы и самодельные взрывные устройства.

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