Михалкова из "Уральских пельменей" рассказала об отъезде в США

Родные актрисы расстроены

Слухи об отъезде бывшей участницы шоу "Уральские пельмени" Юлии Михалковой в Соединенные Штаты вызвали переполох среди ее родных и близких. Впрочем, они сильно преувеличены, заявила сама артистка.

Актриса сообщила на своей странице в Instagram, что она действительно уезжала в США. Однако отправилась она туда на время, и уже успела вернуться в Россию. Михалкова отметила, что путешествовать полезно и можно уехать за границу на пару недель или месяц.

"Россия — моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда", — подчеркнула артистка. По словам Юлии, она всегда будет возвращаться обратно.

О своем уходе из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила в октябре прошлого года. Актриса рассказала, что теперь она участвует в съемках детского КВН. Годом ранее артистка заявляла о проблемах в "Уральских пельменях" и фактическом распаде коллектива.

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