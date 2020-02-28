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Лионский вокзал в Париже эвакуирован из-за пожара

21:48
  • пятница
  • 28 февраля 2020

В районе продолжаются беспорядки

Угроза возгорания заставила парижские власти начать эвакуацию пассажиров с Лионского вокзала французской столицы. На улицах, прилегающих к зданию, продолжаются беспорядки, вспыхнуло здание по соседству.
Париж зарос мусором из-за акций протеста

"Пожар в районе Лионского вокзала. Идет эвакуация", — говорится в сообщении парижской префектуры полиции в Twitter. Парижанам рекомендуют не посещать этот сектор и не мешать работе правоохранительных органов.

Тем временем в Сети появились кадры, на которых видна толпа, собравшаяся неподалеку от Лионского вокзала. Как сообщается, протестующие недовольны выступлением конголезского артиста Фалли Ипупа – концерт проходил неподалеку. На кадрах видно горящее здание – полиция предполагает, что его подожгли. Огонь перекидывается на припаркованные у вокзала автомобили, сообщает The Sun.

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