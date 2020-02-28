Власти Москвы депортируют более 80 иностранцев из-за коронавируса

Они нарушили режим изоляции

Более 80 граждан иностранных государств, нарушивших режим изоляции по коронавирусу, депортируют из Москвы. Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, нарушителей выявили во время рейдов.

"Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах. Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте", — цитирует Ракову РИА Новости.

По данным столичной мэрии, на 27 февраля в обсервационном центре "Царицыно" находятся 80 человек. Им предписано соблюдение режима изоляции - в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Начиная с 24 января в Москве были госпитализированы более 200 человек с признаками ОРВИ. С подозрением на заражение коронавирусом их поместили на карантин. К настоящему времени 145 из них уже выписаны.

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