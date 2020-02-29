Короткая память: Украина окончательно отказалась от Дня Победы

В Незалежной будут отмечать свой праздник

Украина решила окончательно отказаться от празднования Дня Победы. О том, что в Незалежной больше не будут отмечать этот праздник сообщил в интервью телеканалу "Украина 24" глава МИД страны Вадим Пристайко.

"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить", - сказал глава украинской дипломатии.

Напомним, что после событий майдана 2014 года на Украине появился новый государственный праздник – День памяти и примирения. Он отмечается 8 мая. Тем не менее, 9 мая в День Победы на улицы украинских городов выходили ветераны, не желающие отмечать новый праздник. Их шествия постоянно атаковали радикалы и националисты.

Ранее сообщалось, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. Известно, что своё участие в торжествах по случаю 75-ой годовщины Победы в Москве подтвердили лидеры 20 государств.

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