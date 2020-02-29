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США поставили России жёсткий ультиматум по Сирии

10:49
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Москва продолжит борьбу с терроризмом

Вашингтон требует от Москвы прекратить поддержку сирийского правительства. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт. "Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолёты", - сказала она.
Россия исключила любые переговоры с боевиками в Сирии

Российский представитель в ООН Василий Небензя напомнил госпоже Крафт, что наша страна по просьбе законного правительства Сирии борется в этой стране с террористами. Глава российской дипмиссии также указал, что суть сочинского меморандума 2018 года сводилась к тому, чтобы отмежевать оппозицию от террористов и создать свободную от джихадистов демилитаризованную зону.

Ситуация в Сирии обострилась после ввода туда турецких войск. При их поддержке местные бандформирования начали наступление на позиции сирийской армии в районе Идлиба. 27 февраля в результате атаки сирийской авиации погибли 33 турецких военнослужащих. Минобороны России уточнило, что турецкие военные находились в рядах террористов. 

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