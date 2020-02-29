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Россия предупредила США о последствиях войны в Сирии

12:06
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Там может повториться афганский сценарий

Россия предостерегает западных коллег от повторения ошибок, когда для достижения геополитических целей делается ставка на союз с террористами. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на экстренном заседании по Идлибу.  Дипломат напомнил о событиях, которые произошли в Ираке и Ливии, где так называемая международная коалиция вводила бесполётные зоны. На подобной мере в Сирии настаивают США.
Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

Американская сторона в росте напряжения винит сирийскую армию и призывает посадить российские боевые самолёты, которые ещё до событий 28 февраля действительно поднимались в небо для помощи правительственным войскам. По мысли постпреда США в ООН Келли Крафт, нужно забыть и о формате астанинских переговоров, сообщает "ТВ Центр".

Российский постпред Василий Небензя отметил: присутствие Турции в Сирии не должно означать полноценную военную операцию, а боевиков из различных группировок, орудующих на севере арабской республики, нельзя называть "патриотами" и "революционерами".

Хотели бы самым серьёзным образом предостеречь западных коллег от повторения в очередной раз своих ошибок, когда для достижения геополитических целей смены режимов в той или иной стране, будь то Афганистан, Ирак, Ливия или Сирия, ставка делается на союз с террористами в надежде, что, использовав террористов для достижения конкретной геополитической цели, потом их можно будет контролировать.

Обострение ситуации в Идлибе произошло в ночь на 28 февраля. Сирийская армия уничтожила позиции боевиков, на которых находились, в том числе, турецкие солдаты. В Анкаре заявили о 33 погибших. В российском Министерстве обороны отметили: турецкие коллеги не информировали о своих действиях. После совещания национального Совбеза Турция приняла решение считать лояльные президенту Сирии Асаду силы вражескими целями. Кроме того, Анкара больше не сдерживает поток сирийских беженцев в Европу. Турецким полицейским и пограничникам при встрече с мигрантами приказано бездействовать.

Этот кризис возможно разрешить только диалогом на высшем уровне - решили в Москве и Анкаре. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на конец следующей недели.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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