ВОЗ сделала неутешительный прогноз по коронавирусу

В мире повышен уровень опасности

Всемирная организация здравоохранения повысила уровень опасности распространения коронавируса до очень высокого. Кроме того, на пресс-конференции глава ВОЗ сообщил, что первые результаты исследования вакцин против заболевания ожидаются через несколько недель.

Во всём мире уже более 85 тысяч случаев заражения. Великобритания пополнила список государств, где обнаружен коронавирус. Заболевшие там были и раньше, но впервые подданный британской монархии заразился на территории самой страны. Первый пациент и в Монако. В соседней Франции число больных за сутки увеличилось на 20. Случаи заболевания выявлены седи военнослужащих базы ВВС на севере Пятой республики. Воинская часть закрыта на карантин, сообщает "ТВ Центр".

Пугающими темпами растёт число пациентов в Южной Корее. За сутки - почти 600 новых случаев. Больше, чем в любой другой стране, включая Китай. От вызванной вирусом пневмонии только в КНР скончались почти три тысячи человек. Но есть и обнадёживающие данные: впервые в Поднебесной количество выздоровевших превысило число тех, кто в данный момент проходит лечение.

Россия одной из первых стала принимать серьёзные меры для борьбы с распространением заболевания. С конца декабря обследовано более трёх миллионов авиапассажиров, прибывших в нашу страну. Отечественные врачи разработали тест-системы. Ими обеспечены не только все субъекты России, но и другие страны - государства СНГ и Северная Корея. В ближайшее время начнутся поставки в Монголию.

Три человека, которые заразились вирусом на лайнере Diamond Princess и сейчас находятся в Казани, болеют в лёгкой форме и чувствуют себя хорошо. Для защиты от инфицирования Роспотребнадзор советует россиянам носить медицинские маски и максимально сократить поездки за рубеж.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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