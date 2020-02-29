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Кто и зачем поджёг Лионский вокзал в Париже

13:08
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Зачинщики беспорядков арестованы

В Париже полиция выясняет обстоятельства крупного пожара в центре города, из-за которого пришлось эвакуировать пассажиров Лионского вокзала. Неизвестные поджигали стоящие рядом мусорные баки и мотороллеры. Огонь быстро перекинулся и на припаркованные автомобили.
Лионский вокзал в Париже эвакуирован из-за пожара

Лионский вокзал - один из крупнейших в Париже эвакуируют прямо в час пик. У входа в здание плотная завеса черного дыма. У людей паника. Горят припаркованные рядом автомобили, пылают оставленные кем-то скутеры. Пламя чудом не перекинулось на само здание вокзала. Ведь пожарных какое-то время просто не пускают на место ЧП.

Эти погромы в центре Парижа устраивает выходцы из Конго. В концертном зале рядом вокзалом выступает конголезский исполнитель Фалли Ипупа, которого протестующие обвиняют в близких связях с бывшим президентом республики. И требуют отменить концерт.

Акция протеста запрещена полицией. Но навести порядок долго не удаётся, хотя в ход идут и дубинки и слезоточивый газ.  Погромы уже осудил министр внутренних дел страны, назвав недопустимыми действия демонстрантов, сообщает "ТВ Центр".

Порядок удалось восстановить только спустя несколько часов.  Всё это время  здание Лионского вокзала было частично закрыто. А поезда метро и пригородных электричек вынужденно проезжали станцию без остановок. В итоге 46 человек арестованы. В том числе и те, кому теперь готовятся предъявить обвинения в умышленном поджоге и погромах.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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