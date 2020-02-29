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Британские школьники прогуляли уроки ради селфи с Гретой Тунберг

11:25
  • суббота
  • 29 февраля 2020

В Бристоле прошёл детский марш в защиту экологии

Десятки тысяч экоактивистов вышли на демонстрацию в британском Бристоле. Марш возглавила Грета Тунберг. Шведская школьница заявила, что политики по всему миру игнорируют климатический кризис и в очередной раз призывала спасти мир от экологической катастрофы.
Зачем Давосу Грета Тунберг

Но предлагала Тунберг не посадить дерево или разделять мусор, а выходить на акции протеста. Впрочем, участникам шествия было не до лозунгов. Важнее - сделать фото со звездой. Большинство демонстрантов – школьники, которые пришли на митинг вместо уроков.

Пример им показала сама Тунберг. Когда-то и она прогуливала занятия ради одиночных пикетов у шведского парламента, напоминает "ТВ Центр".

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