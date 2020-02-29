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Под Ульяновском перевернулся автобус с детьми (видео)

11:51
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Пострадавших доставили в больницы

В Ульяновской области перевернулся автобус с детьми. Пострадали девять  воспитанников юношеского футбольного клуба. ДТП произошло на трассе в Кузоватовском районе.

Автобус на полной скорости съехал с дороги и упал в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщает "ТВ Центр".

Судя по кадрам с места ЧП, трасса была практически полностью покрыта льдом. В салоне автобуса находились 26 детей. Троих доставили в больницу. Остальным пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь на месте. Следственный комитет проводит проверку.

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