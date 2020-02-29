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В Подмосковье сгорела овощебаза

12:24
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Огонь охватил склад с продукцией

Сильный пожар в Подмосковье. В деревне Софьино Наро-Фоминского района горит склад овощной базы. Огонь охватил площадь более семи тысяч квадратных метров. Густой чёрный дым стеной поднимается в небо.

Пожару присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы более 80 спасателей и 20 единиц техники. К этому моменту огонь удалось локализовать. Информации о пострадавших нет. На месте специалисты замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе, сообщает "ТВ Центр".

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