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Выросло число жертв банной вечеринки в Москве

11:00
  • суббота
  • 29 февраля 2020

В реанимации умер третий участник праздника

Число погибших в результате отравления углекислым газом на вечеринке в Москве увеличилось до трёх человек. Молодые люди отмечали день рождения блогера Екатерины Диденко в одном из столичных банных комплексов. Гости праздника решили бросить сухой лёд в бассейн, чтобы создать эффект тумана. В итоге получили химические ожоги и отравление.
Есть погибшие: в Москве четыре человека упали в бассейн с сухим льдом

Муж Екатерины засыпал 25 килограммов сухого льда в бассейн с водой. Якобы хотел удивить жену и подарить возможность сделать необычную фотографию. Для любого блогера такой экстремальный контент обычно играет лишь в плюс. Только никто не учёл, что при взаимодействии с водой сухой лёд в огромных количествах выделяет углекислый газ, им и надышались отдыхающие, сообщает "ТВ Центр".

По факту произошедшего, следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".  У двоих человек - химические ожоги. Муж Екатерины позднее умер в реанимации не приходя в сознание. Об этом блогер рассказала своим подписчикам сама.

Вали больше нет с нами. А ещё Наташи и Юры. Я написала записку о неразглашении информации. Больше ничего не могу сказать. Я вчера не верила, а сегодня меня прям прорвало.  

В соцсетях Екатерина называет себя аптечным ревизорро и лекарственной феей. В Instagram у неё свыше миллиона подписчиков. Девушка с радостью раздаёт советы: как лечиться в домашних условиях и какие лекарства брать. При этом, высшего медицинского образования, тем более фармацевтического, у Екатерины нет. Знать о том, какая мгновенная реакция последует, если высыпать в воду сухой лёд человек без элементарных знаний в химии не может. Правда, эксперименты с веществом в домашних условиях она уже проводила, примерно полгода назад. Тогда инициатором проверки был муж.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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