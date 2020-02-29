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Россиянам посоветовали отказаться от поездок за границу

14:41
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Также рекомендовано чаще мыть руки и лицо

Роспотребнадзор выпустил обращение к россиянам. Рекомендовано максимально сократить поездки за рубеж из-за распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса.
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"Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны, второе – соблюдать примерно такие же правила, как при эпидемии гриппа", - приводит ТАСС слова главы ведомства Анны  Поповой.

Гражданам рекомендуется почаще мыть руки, ополаскивать лицо, промывать носовые ходы в течение дня, носить защитную маску.

Наиболее сложная ситуация с коронавирусом сейчас в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. МИД России не рекомендует ездить туда. Всего в мире заразились китайским вирусом около 85 тысяч человек, умерли от последствий болезни почти три тысячи.

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