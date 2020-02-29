Телегин рассекретил отношения с Марией Гончар

Хоккеист отметил с ней свой день рождения

Хоккеист Иван Телегин отметил свой день рождения в компании Марии Гончар. Как шепчется светская тусовка, именно из-за неё распался брак Телегина с певицей Пелагеей.

Мария у себя в Instagram похвасталась праздничным тортом, который был заказан специально для Ивана. Кондитерское изделие украшено фигурками хоккеиста и собачки. Животное на торте оказалось неслучайно: недавно щенка редкой породы шиба-ину Телегин подарил Маше.

И вот теперь влюблённые впервые раскрыли карты, опубликовав одновременно совместные фото. Сверху, кстати, красуется сердечко. Это значит, что отношения молодых людей уже не чисто дружеские. Правда, до этого они намекали подписчикам, что вместе путешествуют, выкладывая снимки из одних и тех же мест.

Ивану Телегину исполнилось 28 лет. С 2013 года он жил со своей девушкой Евгенией Ноур. В начале февраля 2016 года у них родился сын Марк. Летом 2016 года Телегин женился на Пелагее, которая подарила ему дочь Таисию. 26 декабря 2019 года певица объявила о разводе с хоккеистом.

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