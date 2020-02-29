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"Не мешайте мне в Сирии": Эрдоган просит Путина о невозможном

13:47
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Турецкий лидер хочет остаться один на один с Башаром Асадом

Турция предложила России не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска, утверждает турецкий лидер. Реджеп Тайип Эрдоган накануне, 28 февраля разговаривал по телефону с Владимиром Путиным и предложил Москве не вмешиваться в противостояние между турецкими и сирийскими войсками.
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"Я спросил у Путина, какие у вас цели там? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом Асада", - утверждал президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле.

Турецкий президент также выразил мнение, что военнослужащие его страны присутствуют в Сирии не по приглашению Башара Асада, а по приглашению сирийского народа.  "Мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока этого хочет сирийский народ", - сказал Эрдоган.

В Кремле пока не комментировали довольно спорные заявления Эрдогана. Ранее российская сторона не раз подчёркивала, что наши военные находятся в Сирии на законных основаниях, по приглашению руководства страны. Больше ни одна страна в мире аналогичного приглашения не получала, а значит участвует в боевых действиях незаконно. Россия помогает Башару Асаду в борьбе с террористами, в то время, как турецкие военные зачастую прикрывают их во время атак на правительственные войска.

Известно, что для принятия дополнительных мер для нормализации ситуации в Сирии сейчас готовится встреча на высшем уровне. Не исключено, что 5-6 марта Реджеп Тайип Эрдоган прилетит в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

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