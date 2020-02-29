Коронавирус? Кашляющий Папа Римский отменил все мероприятия

Франциск заболел три дня назад

Папа Римский заболел. Ещё 26 февраля во время его последней аудиенции все заметили, что понтифик чихает, кашляет и часто вытирает пот со лба. Франциск молился в тот день о выздоровлении заразившихся коронавирусом.

В Ватикане заявляют, что у понтифика лёгкое недомогание, хотя в соцсетях опасаются – как бы Франциск не подхватил коронавирус. Папа отменил все важные мероприятия и визит в Ирак. Там он хотел посетить место рождения библейского патриарха Авраама вблизи города Насирия.

В Италии сейчас одна из самых сложных ситуаций в мире: там выявлен коронавирус у более чем 400 человек, 12 скончались. Всего же в мире заражены новым китайским вирусом более 85 тысяч человек.

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