В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

Мероприятие проходит без происшествий

В центре столицы начался марш памяти Бориса Немцова, передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва" с места событий.

Раннее в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили о том, что согласованная с правительством столицы демонстрация 29 февраля с участием до 30 тысяч человек пройдёт по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома номер 12.

Политик и государственный деятель Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

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