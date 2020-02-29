В Москве возводят храм в честь 12 апостолов

На стройплощадке побывал советник мэра
В районе Ховрино на севере Москвы возводят храм в честь 12 апостолов. Ход работ 29 февраля осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Строители уже завершили внутреннюю отделку здания. Повесили большое паникадило - люстру в центре храма, на которой изображены апостолы, сообщает "ТВ Центр".
Сейчас идут работы по установке двухъярусного иконостаса. Его изготовили мастера в Троице-Сергеевой лавре из старого дуба, пострадавшего во время урагана в прошлом году. Закончить строительство церкви планируется уже летом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"