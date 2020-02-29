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В Москве возводят храм в честь 12 апостолов

14:51
  • суббота
  • 29 февраля 2020

На стройплощадке побывал советник мэра

В районе Ховрино на севере Москвы возводят храм в честь 12 апостолов. Ход работ 29 февраля осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Строители уже завершили внутреннюю отделку здания. Повесили большое паникадило - люстру в центре храма, на которой изображены апостолы, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас идут работы по установке двухъярусного иконостаса. Его изготовили мастера в Троице-Сергеевой лавре из старого дуба, пострадавшего во время урагана в прошлом году. Закончить строительство церкви планируется уже летом.

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