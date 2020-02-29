Тысячи беженцев из Турции штурмуют Европу

Эрдоган открыл границы

Почти 20 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Евросоюзом. Анкара официально разрешила мигрантам беспрепятственно покидать пределы страны. Европейские государства пытаются сдержать массовый наплыв нелегалов. В Греции силовики применили слезоточивый газ.

Об открытии границ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, поводом стало бездействие Евросоюза и обострение обстановки в Идлибе. Эрдоган также просит Россию оставить его один на один с сирийским режимом. Он сообщил, что турецкая авиация нанесла удар по семи сирийским заводам по производству химического оружия. Дамаск уничтожил свои запасы ещё в 2014 году. Позже химоружие находили на складах террористических группировок, орудующих в Сирии, сообщает "ТВ Центр".

Обострение ситуации в Идлибе произошло в ночь на 28 февраля. Сирийская армия уничтожила позиции боевиков, на которых находились, в том числе, турецкие солдаты. В российском Министерстве обороны отметили, что турецкие коллеги не информировали о своих действиях.

После совещания национального совбеза Турция приняла решение считать лояльные президенту Сирии Асаду силы "вражескими целями". Это вызывает обеспокоенность в Евросоюзе, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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