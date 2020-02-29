ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи беженцев из Турции штурмуют Европу

15:19
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Эрдоган открыл границы

Почти 20 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Евросоюзом. Анкара официально разрешила мигрантам беспрепятственно покидать пределы страны. Европейские государства пытаются сдержать массовый наплыв нелегалов. В Греции силовики применили слезоточивый газ.
"Не мешайте мне в Сирии": Эрдоган просит Путина о невозможном

Об открытии границ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, поводом стало бездействие Евросоюза и обострение обстановки в Идлибе. Эрдоган также просит Россию оставить его один на один с сирийским режимом. Он сообщил, что турецкая авиация нанесла удар по семи сирийским заводам по производству химического оружия. Дамаск уничтожил свои запасы ещё в 2014 году. Позже химоружие находили на складах террористических группировок, орудующих в Сирии, сообщает "ТВ Центр".

Обострение ситуации в Идлибе произошло в ночь на 28 февраля. Сирийская армия уничтожила позиции боевиков, на которых находились, в том числе, турецкие солдаты. В российском Министерстве обороны отметили, что  турецкие коллеги не информировали о своих действиях.

После совещания национального совбеза Турция приняла решение считать лояльные президенту Сирии Асаду силы "вражескими целями". Это вызывает обеспокоенность в Евросоюзе, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мигранты в Европе
Мигранты в Европе
Мигранты
Мигранты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.