Мать рассказала, где будет проходить свадьба Водяновой

Она намечена на начало лета

Свадьба модели Натальи Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно пройдёт во Франции. На торжества выделили два дня. Молодые распишутся в регионе Шампань. Это произойдёт в начале лета.

Подробности предстоящей свадьбы дочери рассказала её мать. Лариса Кусакина, сама не будет принимать участие в организации мероприятия, поэтому многое для неё станет сюрпризом. Помимо родителей модели во Францию приглашены ещё несколько россиян, но их имена не разглашаются, пишет "Собеседник".

Семейство Арно занимает второе место по размеру своего состояния в мире. Наталье Водяновой 38 лет. Она уже побывала замужем за британским аристократом Джастином Портманом и родила в этом браке троих детей. В отношениях с Антуаном Арно на свет появились два сына. Влюблённые знакомы с 2011 года. Жених старше невесты на четыре года.

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