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Мать рассказала, где будет проходить свадьба Водяновой

18:29
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Она намечена на начало лета

Свадьба модели Натальи Водяновой и французского бизнесмена Антуана Арно пройдёт во Франции. На торжества выделили два дня. Молодые распишутся в регионе Шампань. Это произойдёт в начале лета.
Водянова пригласила на свою свадьбу примерно 300 гостей

Подробности предстоящей свадьбы дочери рассказала её мать. Лариса Кусакина, сама не будет принимать участие в организации мероприятия, поэтому многое для неё станет сюрпризом.  Помимо родителей модели во Францию приглашены ещё несколько россиян, но их имена не разглашаются, пишет "Собеседник".

Семейство Арно занимает второе место по размеру своего состояния в мире. Наталье Водяновой 38 лет. Она уже побывала замужем за  британским аристократом Джастином Портманом и родила в этом браке троих детей. В отношениях с Антуаном Арно на свет появились два сына. Влюблённые знакомы с 2011 года. Жених старше невесты на четыре года.

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