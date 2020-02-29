Муцениеце посвятила трогательный стих Прилучному

Актриса переживает развод с любимым

Агата Муцениеце никак не может свыкнуться с мыслью, что она осталась без любимого мужчины. Актриса тяжело переживает развод с Павлом Прилучным. У себя в Instagram она опубликовала стихотворение, которое посвятила любимому. Актриса оставляет для него открытую дверь в своей душе.

Мы были, а теперь нас нету..

Но я упорно буду ждать.

Что ты постигнешь мудрость эту

Прошепчешь - любят вопреки

Прости меня..

И ты прости...

И вновь сольются две руки

Из-за потери времени

Мы уже будем старики

Неважно, это пустяки..

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились в 2010 году на съёмках сериала "Закрытая школа". В июле 2011 года пара тайно поженилась. В браке родились сын Тимофей и дочь Мия.

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