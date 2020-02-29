Эмин Агаларов поделился умилительным фото с годовалой дочерью

Лица девочки не видно

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов опубликовал в Instagram трогательное фото с годовалой дочкой Афиной. На лице счастливого папы – улыбка, а вот наследница отвернулась от камеры. Пока Агаларов не раскрывает внешность дочки и не показывают её публике.

В комментариях лаконично отметились Джиган и Катя Лель, они оставили смайлики с сердечками. Другие поклонники восхитились нежным кадром и отметили, что малышка заметно подросла.

Замечательная фотография. ️Столько нежности.

Лапочка маленькая. Солнышко обняла папулечку!!!!!

Очень мило, счастливый папа.

Какая светленькая вся в маму.

В 2018 году азербайджанский певец, выступающий под сценическим именем Emin, женился на российской модели Алёне Гавриловой. Год назад 32-летняя супруга подарила артисту дочку. До этого Агаларов был женат на Лейле Алиевой. В этом браке родились трое детей.

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