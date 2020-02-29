МВД: В марше памяти Немцова в столице участвуют около 8 тысяч человек

Шествие проходит в центре Москвы

Около восьми тысяч. человек принимают участие в марше памяти Бориса Немцова в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Охрану участников мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Раннее в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили о том, что согласованная с правительством столицы демонстрация 29 февраля с участием до 30 тысяч человек пройдёт по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова до дома номер 12.

Политик и государственный деятель Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

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