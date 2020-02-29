ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские войска уходят из Афганистана

16:41
  • суббота
  • 29 февраля 2020

США подписали мир с талибами

США подписали соглашение о мире в Афганистане с движением "Талибан" (запрещено в России). Торжественная церемония прошла в Катаре. Согласно документу, США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев. До этого число американских военных, несущих службу в этой стране, будет сокращаться.
Президент Афганистана предложил легализовать "Талибан" как политическую группу

29 февраля во время подписания соглашения госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что "Талибан" должен выполнять свои обещания о разрыве с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России). Не исключено, что талибы поддержат борьбу против другой группировки - "Исламского государства" (запрещена в России).

Переговоры между талибами и американцами шли несколько лет. Но в сентябре 2019 года после серии терактов, совершенных в Кабуле, Дональд Трамп распорядился прекратить контакты с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Американские войска в Афганистане
Американские войска в Афганистане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.