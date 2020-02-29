Американские войска уходят из Афганистана

США подписали мир с талибами

США подписали соглашение о мире в Афганистане с движением "Талибан" (запрещено в России). Торжественная церемония прошла в Катаре. Согласно документу, США и НАТО полностью выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев. До этого число американских военных, несущих службу в этой стране, будет сокращаться.

29 февраля во время подписания соглашения госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что "Талибан" должен выполнять свои обещания о разрыве с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России). Не исключено, что талибы поддержат борьбу против другой группировки - "Исламского государства" (запрещена в России).

Переговоры между талибами и американцами шли несколько лет. Но в сентябре 2019 года после серии терактов, совершенных в Кабуле, Дональд Трамп распорядился прекратить контакты с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

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