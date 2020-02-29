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В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тысяч гостей

16:51
  • суббота
  • 29 февраля 2020

Парк пользуется популярностью

Около 40 тысяч человек уже посетили парк развлечений "Остров мечты" в день открытия, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев.
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"Остров мечты" построен на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. От главного входа в парк был возведён городской променад - четыре пешеходных галереи и три атриума, выполненные в архитектурных стилях разных стран и воссоздающие известные всему миру достопримечательности: римский Колизей, "Дом костей" Гауди в Барселоне, Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, красные телефонные будки Лондона. Променад накрывают стеклянные купола.

В парке 27 аттракционов: для маленьких детей и экстремальные, которые не имеют аналогов в России и в Европе, например, башня падения с использованием медиаэффектов, горка с VR-технологиями.

Напомним, что парк торжественно открыли 27 февраля президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми посетителями парка стали воспитанники детских социальных учреждений и многодетные семьи.

Сейчас на прилегающей к "Острову Мечты" территории ведутся работы по созданию ландшафтного парка, проект которого был разработан итальянским архитектурным бюро Land Milano.

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Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
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