В Москву летит задержанный в Пекине из-за коронавируса рейс "Аэрофлота"

Самолёт не выпускали китайские власти

В Москву из Пекина летит рейс "Аэрофлота", задержанный из-за проверки пассажира на коронавирус. Самолёт не выпускали китайские власти, они проводили дополнительные мероприятия по предупреждению распространения вирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы российской авиакомпании.

На борту самолёта был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус. Это был гражданин иностранного государства, летевший из Ирана в Китай через Россию.

После экспресс-диагностики все пассажиры и экипаж были доставлены в специальное учреждение для сдачи анализов на коронавирус. Заболевание ни у кого не обнаружено.

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