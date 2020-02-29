Чемпиона мира по велоспорту придавило деревом на лесоповале

Инцидент произошёл под Ижевском

На лесоповале под Ижевском трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников. Ему было 60 лет.

Как сообщил изданию Sport24 генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый, спортсмена придавило деревом. Других обстоятельств трагической гибели Ведерникова он не привёл. "Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идёт почти час", - сказал Кучерявый.

По другим данным, инцидент произошёл на территории одного из ижевских санаториев. Там Ведерников валил деревья и получил смертельную травму.

Андрей Ведерников стал чемпионом мира в 1981 году. Он неоднократно завоёвывал титул лучшего гонщика года.

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