Советские традиции: японцы скупают туалетную бумагу из-за коронавируса

Товар исчез из магазинов

В Японии с прилавком сметают туалетную бумагу. Кто-то пустил в соцсетях слух, что медицинские маски и туалетную бумагу изготавливают из одного материала.

В итоге этот когда-то дефицитный в СССР товар исчез из японских магазинов. В супермаркетах даже ввели норму: больше одной упаковки туалетной бумаги в одни руки не продаётся.

В ситуацию пришлось вмешаться премьер-министру страны. Синдзо Абэ заявил, что никаких перебоев с производством туалетной бумаги в стране на фоне коронавируса нет и призвал население спокойнее относиться к закупкам этого товара впрок, сообщает ТАСС.

В Японии коронавирус поразил 940 человек, скончались 11 заболевших.

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