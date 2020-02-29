Драку в очереди за кроссовками в Москве сняли на видео

Молодые люди выясняли отношения с помощью рук и ног

В центре Москвы прохожие сняли на видео драку около обувного магазина. Стоящие в очереди за кроссовками известной фирмы молодые люди устроили настоящее побоище.

На кадрах видно, как более десяти юношей сначала активно толкают друг друга, а затем начинают драться, нанося противникам удары кулаками и ногами.

В магазине на Петровском бульваре стартовали продажи лимитированной коллекции кроссовок бренда с мировым именем. С утра к дверям магазина выстроилась большая очередь.

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