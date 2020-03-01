В Алеппо вновь заработал рынок ремесленников

Он был закрыт во время войны

В сирийском Алеппо после прекращения обстрелов города вновь открылся один из самых древних и известных во многих странах Востока рынок ремесленников. Мастера своими силами отремонтировали кузницы и гончарные мастерские. За прилавки уже вернулись торговцы. Многие из них - беженцы из Идлибской зоны деэскалации.

В период боевых действий этот квартал Алеппо был занят террористами. Сам рынок тоже серьёзно пострадал, но мастера своими силами отремонтировали нескольку кузниц и уже начали работать. Сегодня большой спрос на посуду под старину, которую традиционно используют на арабском Востоке во время праздников. Среди заказчиков частные лица, коллекционеры и крупные рестораторы из стран Ближнего Востока и Европы.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева (смотрите видео).

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