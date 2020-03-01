Капкан для Эрдогана: Турцию просят уйти из Сирии

Президента Эрдогана предупредили об опасности

Война с Сирией может стать капканом для Эрдогана. С таким предупреждением в адрес президента Турции выступила партия Vatan ("Родина"). Политики утверждают, что ловушку для лидера страны создали американцы и израильтяне. Именно они провоцируют Турцию на войну с Сирией.

По замыслу партнёров Анкары, в итоге Эрдоган растеряет внутреннюю поддержку в стране. Vatan напомнила, что с серьёзными угрозами сталкивается не только Турция, но Ирак, Иран и Россия.

Ситуация в Сирии серьёзно обострилась после ввода туда турецких войск. Под их прикрытием боевики атакуют сирийскую армию. В ночь на 27 февраля погибли 36 военнослужащих армии Турции, после чего Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить военные действия против сил Башара Асада, а в телефонном разговоре с Владимиром Путиным попросил его прекратить поддерживать власти Сирии. На 5-6 марта намечена встреча российского и турецкого лидера с целью ослабления напряжённости в Сирии.

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