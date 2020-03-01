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Синоптики предупредили москвичей об аномалиях в марте

10:55
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Погода готовит новые сюрпризы

В первый день весны синоптики предупредили россиян об очередных аномалиях в погоде. После практически бесснежной зимы в средней полосе страны ожидается не по сезону тёплая весна.
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В Москве она может начаться с потепления до 8–13 градусов. Такие значения столбики термометров могут показать уже 5–6 марта, написал на своей странице в Facebook ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отмечает специалист, температурные значения в Москве превысили многолетние показатели таких столиц, как Стокгольм, Осло, Варшава, Киев и Бухарест. Московская зима впервые за всю историю наблюдений напоминала зиму в Сочи. Также будет и весной, но окончательный переход в положительный температурный режим состоится не ранее 20 марта.

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