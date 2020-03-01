В Турции напали на журналистов российского агентства

К ним домой ворвались неизвестные

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников информационного агентства Sputnik. Радикалы пытались ворваться в квартиры представителей СМИ, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Всё это на фоне антироссийской истерии, которая раздувается из-за обострения ситуации в Сирии.

После открытия турецких границ, в страны Европы проникли почти 50 тысяч мигрантов. Греция стягивает к пунктам пропуска военных и полицию. На турецкой стороне мигранты согреваются у костров. Греческие погранслужбы находятся в полной боевой готовности. Накануне они задержали почти 70 человек, которые пытались перепрыгнуть через забор. В целом же, за день удалось сдержать натиск почти четырёх тысяч нелегалов, прорывавшихся через переход. Против беженцев, среди которых далеко не только сирийцы, бегущие от войны, но и граждане Афганистана, ищущие лучшей жизни, греки вынужденно применили слезоточивый газ после того как в пограничников полетели камни.

Впрочем, турки с беженцами тоже особо не церемонились: выстрелами в воздух местные полицейские подталкивали людей побыстрее двигаться к греческой границе. Из-за сложившейся ситуации глава греческого МИДа попросил созвать специальное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, а председатель правительства заявил о намерении делать всё возможное для защиты границ, сообщает "ТВ Центр".

Президент Турции в одностороннем порядке фактически отказался выполнять условия соглашения с ЕС. Анкара брала на себя обязательства принимать обратно всех прибывающих из Турции на греческие острова нелегальных мигрантов. И сделал он это ровно в тот момент, когда в Сирии -очередное обострение, спровоцированное в немалой степени Анкарой. 36 турецких военнослужащих погибли после того как сирийская армия открыла ответный огонь по наступавшим на её позиции террористам. Что в их рядах делали турецкие солдаты - загадка, разгадка которой крайне неприятно слышать мировому сообществу. Однако, получив отпор, Реджеп Тайип Эрдоган бросился просить НАТО и ЕС о помощи. И, видимо, для большей убедительности вытащил из рукава свой давний козырь: тысячи беженцев.

В Турции, между тем, усиливаются антироссийские настроения. И президент их вольно или невольно подогревает. Накануне Эрдоган заявил, что в телефонном разговоре попросил Владимира Путина оставить Сирию один на один с Турцией. Возле нашего консульства в Стамбуле проходят митинги. Дошло до того, что домой к трём сотрудникам новостного агентства, входящего в холдинг "Россия сегодня", ворвались неизвестные. Около десяти человек пытались выломать двери в квартирах сотрудников и выкрикивали националистические лозунги. Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

Консультации по обострению обстановки в Идлибе, которое грозит перерасти в сирийско-турецкий военный конфликт, продолжаются на самом высоком уровне. Владимир Путин провёл переговоры с президентами Турции, Франции и Ирана. Эрдоган так же поговорил с Макроном и попросил поддержки НАТО. Но похоже, что, не для борьбы с терроризмом. При этом, Турция до сих пор не выполнила своих обязательство по отмежеванию боевиков от готовой к переговорам оппозиции.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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