После заключения мира с талибами США сделали жёсткое заявление

Вашингтон грозится разорвать соглашение

Американские войска могут начать массово покидать территорию Афганистана уже 1 марта. Как заявил Дональд Трамп, США незамедлительно приступают к первому этапу вывода военных. Это один из главных пунктов соглашения, которое Вашингтон заключил с представителями запрещённого в России движения “Талибан”. Подписание прошло в столице Катара.

В документе говорится, что США и их союзники по так называемой “международной коалиции” должны значительно сократить численность своего контингента. Американцы покинут пять военных баз. На это отведено чуть более года. Затем, в течение девяти с половиной месяцев Вашингтон выведет все оставшиеся войска, сообщает "ТВ Центр".

Пока американские политики празднуют подписание документа, в Пентагоне смотрят на ситуацию с долей скепсиса. На пресс-конференции глава ведомства Марк Эспер заявил, что Вашингтон без колебаний разорвёт соглашение. Если афганские формирования не перестанут сотрудничать с террористами.

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