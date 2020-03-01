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География распространения коронавируса расширяется пугающими темпами

12:06
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Заражённых становится больше

Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса. Там сейчас стремительно растёт количество заболевших. Всего в мире уже почти 87 тысяч заразившихся и почти три тысячи погибших. О первых случаях с летальным исходом сообщили сегодня в трёх странах - Австралии, Таиланде и США.

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География распространения коронавируса ширится с каждым днём. Всевозможные слухи сеют в городах панику. Доходит до абсурда. Так, японцы бросились массово скупать туалетную бумагу после того как в сети появились сообщения, что её делают якобы из того же материала, что и защитные маски.

Тем временем в соседней Южной Корее число заразившихся превысило три с половиной тысячи человек, 17 умерли. Непросто пришлось и губернатору региона Венето в Италии после своих заявлений о Китае. По его словам, в Поднебесной не слишком хорошо с гигиеной и питанием. Отсюда все проблемы. В итоге чиновник был вынужден принести извинения. В самой Италии зарегистрирован уже 21 летальный исход от коронавируса. На карантин отправили даже Тома Круза, который в эти дни находился на съёмках на Апеннинском полуострове, сообщает "ТВ Центр".

Все рейсы из опасных регионов теперь прибывают только в "Шереметьево" и только в терминал F. Здесь установлены специальные тепловизоры, чтобы дистанционно собирать информацию о самочувствии пассажиров. Прилетевших из Китая в обязательном порядке отправляют на домашний карантин.

Наблюдают за ситуацией вокруг коронавируса не только медики, но и туроператоры. В чёрном списке Ростуризма уже четыре  направления. К Китаю на этой неделе добавились Южная Корея, Иран и Италия. Агентства приостановили продажу путёвок в эти страны и начали возврат денежных средств за уже купленные. Куда меньше повезло тем туристам, кто организовывал поездку самостоятельно. Особенно если билеты невозвратные.

В самой России меры по сдерживанию вируса  работают. Это признали и сотрудники ВОЗ, внеся нашу страну в число наиболее защищённых. За последние недели не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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