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Украина сделала подножку своим гражданам

13:46
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Им серьёзно усложнили выезд из страны

Украина ужесточила для своих граждан правила въезда в Россию. С этого дня пересекать границу можно только по загранпаспорту. Ранее это можно было сделать по свидетельству о рождении или внутреннему паспорту. Такой порядок предписывало соглашение между Москвой и Киевом.
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Как пояснили в украинском МИДе, новые правила пришлось ввести из-за угрозы национальной безопасности. Это не первый подобный шаг Киева. Ровно пять лет назад власти страны запретили нашим гражданам пересекать границу по российскому паспорту. Тогда Москва не стала отвечать тем же.

В нашем МВД уже отметили: в России украинский паспорт будет котироваться и дальше. По нему можно будет не только въехать в страну, но и оформить необходимые документы, сообщает "ТВ Центр".

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Украина сделала подножку своим гражданам
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