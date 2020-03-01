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В Россию разрешили ввозить незарегистрированные лекарства

12:24
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Для этого нужно решение врачебной комиссии

C 1 марта в России вступают в силу новые законы. Так с начала месяца разрешено ввозить в страну незарегистрированные импортные лекарства, которые жизненно важны при некоторых тяжелых заболеваниях. Для этого необходимо решение врачебной комиссии.

Также с первого дня весны доступ к сайтам всех государственных органов стал бесплатным. Интернет-провайдеры не будут брать плату за трафик при их посещении. Изменятся и требования к техосмотру автомобилей, которым больше 30 лет. Чтобы получить разрешение на эксплуатацию, теперь надо пройти специальную проверку, утверждённую новым ГОСТом.

И так называемый гонорар успеха появился у адвокатов. Теперь в договор об оказании юридических услуг можно включать пункт о том, что вознаграждение будет зависеть от результата рассмотрения дела в суде, сообщает "ТВ Центр".

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