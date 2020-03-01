Начинается полуфинал конкурса "Лидеры России"

В него попали 330 человек

1 марта в Москве стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России", флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Соревнуются в специализации "Здравоохранение". Заявку на участие подали почти десять тысяч человек. В полуфинал вышли лишь 330. Это те, кто показал лучший результат в дистанционном тестировании.

В полуфинале участникам предстоит пройти несколько этапов. В том числе - собеседование. Финалисты и победители конкурса "Лидеры России" смогут повысить квалификацию в лучших вузах страны, а также получить работу мечты, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"