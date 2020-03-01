Подвигу псковских десантников посвятили музыкальный спектакль

Премьера прошла в Москве

Музыкальный спектакль "Воины духа" о подвиге бойцов 6-ой роты псковской дивизии ВДВ показали в Москве. 20 лет назад в Аргунском ущелье в Чечне десантники вступили в сражение с отрядом боевиков, значительно превосходящим их по численности. Из 90 человек выжили лишь 6.

"Воины духа" это уникальное для России представление - патриотическое музыкальное шоу. В постановке применяются мультимедийные технологии. На сцене огромное количество трюков и спецэффектов. Перед началом спектакля зрители смогли посетить выставку памяти десантников, сообщает "ТВ Центр".

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