Россиянина накрыло лавиной в Болгарии

Спасатели чудом нашли пострадавшего

В Болгарии на горнолыжном курорте Банско спасли россиянина, попавшего под лавину. Он катался за пределами оборудованной трассы. В общей сложности под завалом мужчина провёл два часа. Благодаря тому, что в снегу образовалось отверстие, он смог дышать.

Друг пострадавшего позвонил в Службу спасения и сообщил, что туриста накрыла лавина. На горном склоне они катались вместе, но один успел уйти от снежного обвала. Второму повезло меньше. Уже через 10 минут на месте ЧП работала бригада сотрудников экстренных служб. Операция обещала быть долгой и сложной. Обнаружить на огромном склоне засыпанного снегом спортсмена-любителя - всё равно что найти иголку в стоге сена. Точных координат никто не знал. Действовать приходилось осторожно, чтобы не спровоцировать новый обвал, сообщает "ТВ Центр".

Лыжника засыпало с ног до головы. Он с трудом мог пошевелиться. Каким-то чудом именно в районе лица снег оказался рыхлым, и сквозь него можно было дышать. Если бы не это, а ещё внимательность спасателя, шансы выжить были бы нулевыми. Под снежной массой турист провёл два часа. Ни одной травмы. Отделался лёгким испугом и переохлаждением. Лавину отдыхающие спровоцировали сами, выйдя за пределы разрешённой для катания зоны. Обычно такая неосторожность приводит к печальному исходу.

Даже во время поисковой операции туристы на соседних трассах нарушали правила и съезжали на опасные склоны, рассказывают спасатели. На курорте действует предупреждение о высоком риске схода лавин. Но любителей экстремального отдыха это не останавливает.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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