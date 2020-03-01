Путин о коронавирусе: "Событие планетарного масштаба"

Президент провёл совещание по ситуации на рынке нефти

Россия делает всё необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация под контролем. Об этом заявил Владимир Путин на совещании, посвящённом состоянию мирового рынка нефти.

В России делается всё необходимое для борьбы с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит.

В обсуждении проблем, которые принёс в мир новый китайский вирус, приняли участие первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак и глава компании “Роснефть” Игорь Сечин.

Президент отметил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти с 2008 года. "Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что рынки чувствительно реагируют на события планетарного масштаба. По словам главы государства эпидемия коронавируса – именно такое событие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"