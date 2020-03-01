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17-летняя дочь Александра Михайлова сообщила, что выходит замуж

19:07
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Свадьба будет летом

17-летняя дочь актёра Александра Михайлова собралась замуж. Правда, к тому времени, когда состоится свадьба, она уже будет совершеннолетней. Актриса и модель Мирослава хочет связать свою жизнь с 20-летним избранником.
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Молодые наметили торжество на лето 2020 года. "Уж замуж невтерпеж. Без мягкого знака. Вспоминается сразу Ромео и Джульетта. Правда, у них было три дня любви и пять трупов. Вот и вся история", - так прокомментировал папа Мирославы её желание поскорее выйти замуж.

Мама девушки – врач Оксана Васильева – нормально восприняла прихоть дочери. "В обморок не упала. Свадьба планируется летом. Правда, всё ещё будет зависеть от экзаменов в институте, куда я буду поступать", - приводит слова Мирославы издание "Телепрограмма.про".

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