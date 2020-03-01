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Бабкина расплакалась, рассказывая Кудрявцевой о смерти брата

17:39
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Артистка не может успокоиться до сих пор

Надежда Бабкина пережила на программе "Секрет на миллион" (телеканал НТВ) несколько сложных минут. Певица не справилась с эмоциями и заплакала во время рассказа о трагедии с близким человеком.
Бабкина раскрыла секрет брака с молодым мужем

На разговор о брате Надежду Георгиевну подтолкнула ведущая передачи Лера Кудрявцева. Бабкиной пришлось снова столкнуться с событиями семейной трагедии, которая случилась несколько лет назад на Новый год.

Тогда, в 2003 году умер родной брат артистки Валерий, с которым Бабкина всю жизнь была близка. У него разорвалась аорта. "Я к нему кинулась. Он лежал на полу весь чёрный. Разрыв аорты и сердца мгновенно! Я кричала: "Вы с ума сошли?" - рассказала Бабкина. Она не хотела верить, что Валера мёртв.

Рассказывая эту историю Бабкина заплакала. Было видно, что она до сих пор не может смириться с утратой.

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