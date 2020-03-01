Борис Березовский: Появление в Москве нового органа не может не радовать

Пианист назвал его шедевром в центре столицы

Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, пианист Борис Березовский назвал шедевром открытие органа в зале "Зарядье", об этом он сообщил Агентству городских новостей "Москва".

"Любой музыкальный инструмент - это штучная работа. Мастеров, способных создать шедевр не так много, и это касается любого инструмента, не говоря уже о короле инструментов - органе. Факт появления в Москве нового органа сам по себе не может не радовать. Я вижу восторженные отзывы москвичей, побывавших на инаугурации органа, вижу мнение профессионального сообщества, и это мнение однозначное. Мы получили еще один шедевр в самом центре Москвы – зале "Зарядье", - сказал Борис Березовский.

29 февраля в столичном в концертном зале "Зарядье" публике представили самый большой орган Москвы и один из крупнейших органов в Европе. У инструмента 85 регистров, он весит более 40 тонн. Орган спроектирован и произведен французской компанией Muhleisen специально для концертного зала "Зарядье" с учетом его объёма, акустики и других архитектурных особенностей.

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