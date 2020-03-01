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Денис Мацуев отметил важность открытия Большого органа в "Зарядье"

12:46
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Он поднимет культурный уровень России

Пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев отметил важность открытия органа в зале "Зарядье" для приобщения молодежи к классической музыки и поднятия культуры в стране. Об этом он сообщил в интервью Агентству городских новостей "Москва".
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"Зарядье" - прекрасный современный зал с потрясающей акустикой. Вот уже два сезона я играю в этом зале концерты и вижу среди публики много молодёжи, которая приходит в новое современное здание услышать музыку, посмотреть на архитектуру. Теперь в "Зарядье" есть орган. Это прекрасная возможность приобщить еще больше молодёжи к классической музыке, еще выше поднять уровень культуры нашей страны. Чем больше в стране открывается концертных залов, чем больше строится таких инструментов, тем лучше для всех нас", - пояснил Мацуев.

29 февраля в столичном в концертном зале "Зарядье" публике представили самый большой орган Москвы и один из крупнейших органов в Европе. У инструмента 85 регистров, он весит более 40 тонн. Орган спроектирован и произведен французской компанией Muhleisen специально для концертного зала  "Зарядье" с учетом его объёма, акустики и других архитектурных особенностей.

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Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
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