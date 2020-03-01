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Гергиев назвал уникальным звучание органа в концертном зале "Зарядье"

13:05
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Инструмент представили публике

Орган в парке "Зарядье" уникален по своему звучанию, а сам зал уникален своей акустикой на территории России. Об этом в интервью Агентству городских новостей "Москва" сообщил художественный руководитель Мариинского театра, председатель наблюдательного совета по творческому развитию московского концертного зала "Зарядье" Валерий Гергиев.
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"Важность органа в "Зарядье" сложно переоценить. С этим событием можно поздравить всех любителей музыки. Это уникальный инструмент. И теперь зал "Зарядье" вступил в негласное соревнование с известнейшими мировыми залами. Этот проект был поддержан президентом и воплощен в жизнь усилиями московского правительства и лично мэра Москвы. И любой органист в мире будет считать для себя почетным приехать в Москву и сыграть на этом органе. Это привлечет в столицу и многих известных мировых исполнителей", - рассказал Валерий Гергиев.

Он отметил, что орган соответствует по масштабу самому концертному залу.

Мы обратились для создания этого органа к знаменитому мастеру Даниэлю Керну, создателю органа концертного зала Мариинского театра. И задача была создать ещё более совершенный инструмент, который еще богаче по звучанию. Потому что зал "Зарядье" масштабен, а инструмент должен соответствовать залу.

Гергиев  также поблагодарил людей, чьё мастерство позволило создать и настроить уникальный инструмент. Дирижёр добавил, что богатое звучание органа с прекрасным каскадом получило высокую оценку от профессора высшей консерватории Парижа Тьерри Эскеша.

Большой орган в "Зарядье" является одним из самых монументальных во всей Европе. Качество звука обеспечивают почти шесть тысяч труб разного размера. Акустика зала и особенности конструкции позволяют проводить органные концерты в сопровождении симфонических оркестров. 29 февраля орган был представлен публике.

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Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
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